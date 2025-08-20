ويأتي هذا في الوقت الذي تدرس فيه إسرائيل وحركة حماس إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب الدائرة منذ ما يقرب من عامين.

ويعتقد 58% من الأميركيين أن على الدول الاعتراف بدولة فلسطينية، وفقًا لاستطلاع أجرته رويترز/إبسوس.

ووفقا للاستطلاع، فقد عبر 59% من الأميركيين عن اعتقادهم أن الرد العسكري الإسرائيلي على غزة كان مبالغًا فيه.

وقال 65% من الأميركيين إنهم يعتقدون أن على الولايات المتحدة اتخاذ إجراءات في غزة لمساعدة المتضررين من المجاعة.