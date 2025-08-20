وأوضحت الوزارة أن القوات الروسية سيطرت على بلدة نوفوغيورغييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وبلدتي سوخيتسكويه، وبانكوفكا في دونيتسك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" الروسية، واصلت تقدمها في عمق دفاعات العدو، و"حررت بلدتي سوخيتسكويه، وبانكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية".

ونوّه البيان إلى أنه "نتيجة لعمليات هجومية، حررت وحدات من قوات مجموعة الشرق الروسية بلدة نوفوغيورغييفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وأشار البيان إلى أن الطيران العملياتي التكتيكي، والطائرات المسيرة الهجومية، وقوات الصواريخ، والمدفعية التابعة للقوات الروسية استهدفت مرافق تستخدم لتزويد القوات الأوكرانية بالوقود، وورشة تجميع طائرات مسيرة، ونقاط انتشار مؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 148 منطقة.

وأسقطت منظومات الدفاع الجوي نظام صواريخ متعدد الإطلاق من طراز "هيمارس"، و217 طائرة مسيرة.

وأضاف البيان أنه في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود، دمّر أسطول البحر الأسود زورقين صغيرين عاليي السرعة للقوات الأوكرانية.