وكتب زيلينسكي على حسابه في موقع "إكس": "كل هذه الضربات استعراضية، وتؤكد ضرورة الضغط على موسكو، وضرورة فرض عقوبات ورسوم جمركية جديدة حتى تُصبح الدبلوماسية فعّالة بالكامل".

وكانت هيئة الطوارئ الأوكرانية قالت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن روسيا شنت "ضربة ضخمة بطائرات مسيرة" على منطقة أوديسا في جنوب البلاد مما أدى إلى إصابة شخص واحد واندلاع حريق كبير في منشأة للوقود والطاقة.

وأعلنت إدارة مدينة إسماعيل بمنطقة أوديسا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن أضرارا لحقت ببنية تحتية لميناء في المدينة.