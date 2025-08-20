ويأتي ذلك فيما تحتفل الصين في الثالث من سبتمبر، بالذكرى الثمانين لنهاية الحرب العالمية الثانية والانتصار على اليابان التي احتلّت أراضي صينية بطريقة عنيفة.

وسيحضر الرئيس شي جينبينغ عرض قواته في ساحة تيانانمن في وسط بكين. ومن المتوقع أن يحضر نظيره الروسي فلاديمير بوتين وقادة أجانب آخرون.

وقُتل ملايين الصينيين خلال الحرب الطويلة ضد اليابان في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

وقال وو زيكي الضابط الكبير في هيئة الأركان المشتركة للجنة العسكرية المركزية، للصحفيين، إنّ الجيش الصيني سيعرض بعضا من أحدث أسلحته في الثالث من سبتمبر، مشيرا إلى أنّها "تعكس الأشكال المتطوّرة للحرب الحديثة".

وأضاف أنّ "جميع الأسلحة وجميع المعدّات المشاركة في العرض تم اختيارها من أنظمة القتال الرئيسية الموجودة في الخدمة الفعلية والمنتجة محليا، مع الكشف عن نسبة كبيرة من المعدات الجديدة للمرة الأولى"، وفقا لفرانس برس.

وأشار إلى أنّه سيتم عرض أسلحة استراتيجية وقاذفات ومقاتلات وأنظمة فرط صوتية ومسيّرات ومعدات مضادة للمسيّرات، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

وأوضح أن العرض الذي سيستمر حوالي 70 دقيقة، "سيظهر بشكل كامل قدرة جيشنا القوية على النفوق في الحرب الحديثة... وحماية السلام العالمي".

وستشارك في الحدث القوات البرية التي ستتحرك في إطار تشكيلات، وأرتال مدرّعة وأسراب جوية ومعدّات متطوّرة.

وأعلنت الصين في مارس، زيادة بنسبة 7.2% المئة في ميزانيتها الدفاعية لسنة 2025، في إطار تحديث سريع لقواتها المسلّحة وفي ظل تزايد منافستها مع الولايات المتحدة.

وتملك الصين ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم. ومع ذلك، تبقى متأخّرة كثيرا عن الولايات المتحدة.