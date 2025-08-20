وردا على سؤال متكرر عما إذا كان بوتين قد التزم بعقد اجتماع مباشر في الأسابيع المقبلة، أجابت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت: "لقد فعل ذلك".

وكانت ليفيت قد أجابت في السابق بشكل مراوغ على الأسئلة حول هذا الموضوع، رافضة التعليق على المواقع المحتملة لعقد اجتماع ثنائي.

وأكدت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فقط هو الذي علم برغبة بوتين، لأنه تحدث معه عبر الهاتف بنفسه يوم الاثنين.

وعندما تم الضغط عليها بشأن ما إذا كان بوتين قد وافق بالفعل على عقد اجتماع ثنائي، صرحت ليفيت في البداية: "يمكنني أن أؤكد لكم أن حكومة الولايات المتحدة وإدارة ترامب تعملان مع كل من روسيا وأوكرانيا لتحقيق هذا الاجتماع الثنائي ونحن نتحدث". وبعد مزيد من الأسئلة، قدمت إجابة واضحة.

ويدفع ترامب باتجاه حل للحرب في أوكرانيا وقد استضاف سلسلة من الاجتماعات في الأيام الأخيرة - أولا في ألاسكا مع بوتين يوم الجمعة، ثم في واشنطن مع زيلينسكي ثم زعماء أوروبيين خرين أيضا يوم الإثنين .وتشمل الخطط ترتيب اجتماع بين بوتين وزيلينسكي في غضون الأسبوعين المقبلين، يليه قمة ثلاثية مع ترامب لمناقشة شروط إنهاء الصراع.

ومع ذلك، كانت لهجة موسكو أكثر حذرا. قال وزير الخارجية سيرجي لافروف للتلفزيون الحكومي اليوم الثلاثاء إن موسكو منفتحة، من حيث المبدأ، على أي صيغة للمحادثات.

وأضاف: "لكن يجب إعداد جميع الاتصالات التي يشارك فيها رؤساء الدول بأقصى قدر من العناية".

وقد استخدمت روسيا في السابق هذا المنطق لرفض دعوات زيلينسكي لعقد اجتماع سريع مع بوتين.

ووفقا لموسكو، يجب على الوفود ذات المستوى الأدنى التفاوض أولا على اتفاق.