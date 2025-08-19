وقال البيت الأبيض:"نبذل قصارى جهدنا من أجل انعقاد اجتماع ثنائي بين بوتين وزيلنسكي حيث تجري الترتيبات اللازمة لذلك".

وأضاف البيت الأبيض: "الاجتماع الثلاثي بين ترامب وبوتين وزيلينسكي قد ينعقد إذا لزم الأمر".

كما أوضح أن "الولايات المتحدة يمكنها المساعدة في تنسيق الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

من جانبها قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن البيت الأبيض يتطلع إلى بودابست لإجراء محادثات سلام مع زيلينسكي وبوتين.

ونقل الموقع عن مصادر أميركية مطلعة أن "البيت الأبيض يتطلع إلى عقد اجتماع ثلاثي محتمل بين ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي في بودابست".

وأوضحت بوليتيكو أن "جهاز الخدمة السرية الأميركي يستعد لانعقاد القمة في الدولة الواقعة بوسط أوروبا، وتبدو العاصمة المجرية الخيار الأول للبيت الأبيض".