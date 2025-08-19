وقال ترامب أيضا في مقابلة تلفزيونية إن آمال أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) واستعادة شبه جزيرة القرم من روسيا "مستحيلة".

وردا على سؤال في برنامج على قناة "فوكس نيوز عن الضمانات التي يمكن أن يقدمها مع المضي قدما وبعد فترة ولايته بأن القوات الأميركية لن تكون جزءا من الدفاع عن حدود أوكرانيا، قال ترامب: "حسنا، لديكم ضماني، وأنا الرئيس".

وأكد ترامب في المقابلة أيضا أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أكد على أن أوكرانيا ستضطر إلى التخلي عن أملها في استعادة القرم، الذي استولت عليه القوات الروسية في عام 2014، وتطلعاتها للانضمام إلى حلف الناتو، وقال ترامب "هذان الأمران مستحيلان".

ويطالب بوتين، في إطار أي اتفاق محتمل لسحب قواته من أوكرانيا، بانسحاب القوات الأوكرانية من منطقتي دونيتسك ولوغانسك، فضلا عن الاعتراف بالقرم كأرض روسية.