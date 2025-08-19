ولفت ترامب عقب يوم من لقائه بالرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي والقادة الأوروبيين بأنه "سيكون هناك شكل من أشكال الضمانات الأمنية لأوكرانيا ولكن ليس من خلال حلف الناتو"، مضيفا أن أوروبا مستعدة لإرسال قوات إلى الأراضي الأوكرانية.

وأشار إلى أن نوايا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن الحرب ستنكشف خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مضيفا: "أنتظر تعاملا إيجابيا من بوتين وإلا سيكون الوضع صعبا".

واحدة من أكثر النقاط إثارة للجدل في مبادرة ترامب هي فكرة "تبادل الأراضي"، والتي تتضمن تعديل الحدود بين روسيا وأوكرانيا بطريقة تُرضي الطرفين.

ووفقا لمصادر مطلعة، يسعى بوتين للحصول على مكاسب جغرافية في منطقة دونباس الصناعية، مقابل التنازل عن مناطق أقل أهمية.

ورغم الجهود الجارية، يبقى مستقبل المبادرة محفوفًا بالمخاطر. إذ يرى خبراء أن استراتيجية ترامب قد تنهار تحت وطأة تناقضاتها الداخلية.

فالرئيس الأميركي يسعى لإرضاء موسكو وكييف في آن واحد، بينما يُقدم وعودًا غامضة لحلفائه الأوروبيين، دون توضيح لكيفية تحقيق توازن دائم.