وقال ماكرون لمحطة "تي إف 1/إل سي 1" في مقابلة تم بثها الثلاثاء: "يجب ألا يتم التسرع في هذا السلام، كما يجب أن يكون مدعوما بضمانات قوية، وإلا سنبدأ من الصفر من جديد".

وأضاف الرئيس الفرنسي أن الضمان الأول هو وجود جيش أوكراني قوي، يضم عشرات الآلاف من الجنود المجهزين بصورة جيدة، وبأنظمة دفاعية، ومعايير أعلى.

وأوضح أن الضمان الثاني هو ما يسمى بقوات الطمأنينة من جانب الشركاء، بما يشمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا وتركيا، مشيرا إلى أن هذه القوات لن تعمل على خطوط المواجهة، ولكنها ستقدم انتشارا جويا وبحريا وبريا، كـ"إشارة استراتيجية" على أن السلام الدائم في أوكرانيا هو هدف أوروبي مشترك أيضا.

من جانبها، شددت روسيا، الثلاثاء، على أن أي قمة محتملة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره فولوديمير زيلينسكي سعيا لإنهاء النزاع في أوكرانيا، يجب أن يتم التحضير لها "بشكل دقيق للغاية".

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مقابلة مع محطة "روسيا 24" التلفزيونية إن "كل تواصل بين القادة يجب أن يتم التحضير له بشكل دقيق"، وذلك غداة تأكيد الكرملين استعداد بوتين للقاء زيلينسكي، عقب القمة التي جمعت الأخير وقادة أوروبيين بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأضاف وزير الخارجية الروسي أن أيّ اتفاق مقبل للسلام في أوكرانيا يجب أن يراعي "المصالح الأمنية" لروسيا.

وقال لافروف: "من دون احترام المصالح الأمنية لروسيا ومن دون الاحترام الكامل لحقوق الروس والناطقين بالروسية المقيمين في أوكرانيا، لا يمكن التكلّم عن اتفاق طويل الأمد لأنه ينبغي القضاء على المشكلة من جذورها على نحو عاجل في إطار أيّ تسوية".