وأوضح روته في مقابلة على قناة "فوكس نيوز": "الوضع الحالي هو أن الولايات المتحدة وبعض الدول الأخرى تعارض عضوية أوكرانيا في الناتو. أما الموقف الرسمي للحلف، فهو أن هناك مساراً لا رجعة فيه لانضمام أوكرانيا إلى الناتو".

وأضاف: "لكن ما نناقشه حالياً ليس عضوية أوكرانيا، بل ضمانات أمنية شبيهة بالمادة الخامسة، وسيتم الآن التباحث بشكل أكثر تحديداً حول طبيعة هذه الضمانات."

والتقى قادة أوروبيون من بينهم زيلينسكي بالرئيس ترامب في البيت الأبيض، وسط الجهود المستمرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

ما المادة الخامسة؟

المادة الخامسة من ميثاق تأسيس الناتو تنص على مبدأ الدفاع الجماعي، حيث يُعدّ أي هجوم على أحد الأعضاء بمثابة هجوم على جميع الدول الأعضاء في الحلف، البالغ عددها 32 دولة.

وتُعدّ عضوية الناتو هدفاً استراتيجياً لأوكرانيا، وهو ما ينص عليه دستور البلاد.

وتشير تصريحات روته إلى أن الحلف قد يفكر في تقديم ضمانات أمنية كبيرة لأوكرانيا كبديل مؤقت عن العضوية الرسمية، وهي خطوة تعارضها موسكو بشدة، حيث أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مراراً رفضه لانضمام كييف إلى الناتو.

وقال روته إن الضمانات الأمنية لأوكرانيا كانت ضمن جدول أعمال الاجتماع، مشدداً على أنه "لم تُطرح مسألة إرسال قوات على الأرض".

ووصف ترامب اجتماعات يوم الإثنين بأنها "جيدة جداً"، مشيراً إلى أنه تحدث هاتفياً مع بوتين لبدء الترتيبات لعقد لقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني، تمهيداً لاجتماع ثلاثي يضم ترامب أيضاً.