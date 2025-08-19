وذكر زيلينسكي، بعد قمة مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وقادة أوروبيين، أن مطالبة موسكو السابقة بوقف إطلاق النار لم تفض إلا إلى شروط جديدة.

وأوضح الرئيس الأوكراني: "إننا مستعدون لأي نوع من الصيغ"، محددا أن هذا يجب أن يكون على مستوى القادة.

وأضاف زيلينسكي أنه "مهما يحدث" يجب أن يلتقي ببوتين ويبدأ في العمل عند تلك النقطة على كيفية إنهاء الصراع، مشددا على أن الشروط المسبقة للمحادثات من قبل كييف ستقابل "بـ100 مطلب" من روسيا.

الضمانات الأمنية

وذكر زيلينسكي، في وقت سابق، أنه ناقش مع ترامب "نقاطا شديدة الحساسية" وشدد على أن "الأمن في أوكرانيا يعتمد على الولايات المتحدة" وكذلك أوروبا.

وشدد على أهمية المسائل الإنسانية "مثل تبادل الأسرى واستعادة الأطفال الذين خطفتهم روسيا".

كما أوضح أنه سيتم العمل على تحديد الضمانات الأمنية لكييف على الأرجح في غضون 10 أيام.

وأضاف، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماعات: "من المحتمل أن يتم... (الكشف) عن الضمانات الأمنية من قبل شركائنا، وسيظهر المزيد والمزيد من التفاصيل. كل هذا سيتم تحديده رسميا على الورق بطريقة أو بأخرى في غضون أسبوع إلى 10 أيام".

وقال أيضا إن القضايا الإقليمية المرتبطة باتفاق سلام محتمل سيتم العمل عليها بين أوكرانيا وروسيا.

كما أكد الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.

وأشار أيضا إلى أن "هناك عرضا أوكرانيا لشراء أسلحة أميركية بنحو 90 مليار دولار.. وهناك اتفاق مع أميركا لشراء طائرات مسيرة".