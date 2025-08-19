وذكر زيلينسكي أنه ناقش مع ترامب "نقاطا شديدة الحساسية" وشدد على أن "الأمن في أوكرانيا يعتمد على الولايات المتحدة" وكذلك أوروبا.

وشدد على أهمية المسائل الإنسانية "مثل تبادل الأسرى واستعادة الأطفال الذين خطفتهم روسيا".

كما أوضح أنه سيتم العمل على تحديد الضمانات الأمنية لكييف على الأرجح في غضون 10 أيام.

وأضاف، في مؤتمر صحفي بعد الاجتماعات: "من المحتمل أن يتم... (الكشف) عن الضمانات الأمنية من قبل شركائنا، وسيظهر المزيد والمزيد من التفاصيل. كل هذا سيتم تحديده رسميا على الورق بطريقة أو بأخرى في غضون أسبوع إلى 10 أيام".

وقال أيضا إن القضايا الإقليمية المرتبطة باتفاق سلام محتمل سيتم العمل عليها بين أوكرانيا وروسيا.

كما أكد الرئيس الأوكراني استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب.

وأشار أيضا إلى أن "هناك عرضا أوكرانيا لشراء أسلحة أميركية بنحو 90 مليار دولار.. وهناك اتفاق مع أميركا لشراء طائرات مسيرة".