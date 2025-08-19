ونقلت وكالة رويترز عن ميرتس قوله عقب نهاية اللقاء: "نتائج الاجتماع فاقت توقعاتنا"، معبرا عن ترحيبه بإعلان ترامب بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وتابع: "ينبغي على أوروبا بأكملها المشاركة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

وأوضح: "ترامب تحدث مع بوتين واتفقا على عقد اجتماع بوتين وزيلينسكي في غضون أسبوعين".

وأردف قائلا: "سيتبع ذلك عقد اجتماع ثلاثي بحضور ترامب".

كما قال على حسابه في منصة "إكس": "كان اجتماعا جيدا مع الرئيس ترامب والرئيس زيلينسكي وشركائنا الأوروبيين اليوم في واشنطن، لكن الخطوات التالية ستكون أكثر تعقيدا".

وأضاف: "يجب أن نضغط على روسيا. يجب أن يكون هناك وقف لإطلاق النار قبل أي محادثات أخرى".

هذا وكشف موقع "أكسيوس" الأميركي نقلا عن مصادر: "من المتوقع عقد اجتماع بين بوتين وزيلينسكي بحلول نهاية شهر أغسطس الجاري".

من جهته، ذكر ترامب أنه "خلال الاجتماع ناقشنا الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والتي ستقدمها الدول الأوروبية المختلفة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

وتابع: "الجميع سعداء للغاية بإمكانية تحقيق السلام لروسيا/أوكرانيا".

وأوضح: "في ختام الاجتماعات، اتصلت بالرئيس فلاديمير بوتين، وبدأت الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان سيتم تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي. بعد انعقاد هذا الاجتماع، سيكون لدينا اجتماع ثلاثي، والذي سيكون بين الرئيسين، بالإضافة إليّ".