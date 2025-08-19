وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن "ترامب خرج من اجتماع مع الزعماء الأوروبيين للاتصال ببوتين".

وعلق الكرملين على المكالمة بالقول إن بوتين وترامب أجريا محادثة هاتفية استمرت حوالي 40 دقيقة، مضيفا أن المحادثة "كانت صريحة وبناءة للغاية".

وتابع: "أبلغ ترامب بوتين بالمفاوضات مع زيلينسكي وقادة الدول الأوروبية؛ وعبر الرئيسان عن تأييدهما لاستمرار المفاوضات المباشرة بين وفدي روسيا وأوكرانيا".

وكشف الكرملين: "ناقش بوتين وترامب فكرة رفع مستوى المفاوضات الروسية الأوكرانية المباشرة؛ واتفق الرئيسان على مواصلة الاتصال الوثيق ببعضهما البعض بشأن الأزمة الأوكرانية ومواضيع أخرى ملحة".

وأشار بوتين، وفق الكرملين، إلى أهمية الجهود التي يبذلها الرئيس الأميركي لتسوية الأزمة الأوكرانية.

هذا ونقلت وكالة فرنس برس عن مصدر مطلع على المحادثات قوله إن بوتين أبلغ ترامب أنه مستعد للقاء زيلينسكي.

وعقب نهاية الاجتماع مع القادة الأوروبيين، قال ترامب إنه "خلال الاجتماع ناقشنا الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والتي ستقدمها الدول الأوروبية المختلفة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

وتابع: "الجميع سعداء للغاية بإمكانية تحقيق السلام لروسيا/أوكرانيا".

وأوضح: "في ختام الاجتماعات، اتصلت بالرئيس فلاديمير بوتين، وبدأت الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان سيتم تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي. بعد انعقاد هذا الاجتماع، سيكون لدينا اجتماع ثلاثي، والذي سيكون بين الرئيسين، بالإضافة إليّ".