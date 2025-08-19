وحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية، فإن عدسات المصورين والكاميرات التقطت ترامب وماكرون وهما يتحدثان بصوت منخفض جدا في الغرفة الشرقية للبيت الأبيض.

وجاء حديثهما قبيل بدء القمة التي جمعت ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبا بشأن حرب أوكرانيا.

وحسب ما نقلت "سي إن إن"، فإن ترامب أخبر ماكرون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد التوصل إلى حل للحرب.

وهمس ترامب قائلا لماكرون: "أعتقد أنه (بوتين) يريد عقد صفقة. أعتقد أنه يريد عقد صفقة من أجلي، هل تفهم ذلك؟ قد يبدو هذا جنونا".

ويُسمع ترامب أيضا وهو يتحدث عن ترتيب لقاء ثلاثي بين بوتين وزيلينسكي، وهو ما قال الرئيس الأميركي علنا إنه يعتقد أنه سيحدث.

وخلال الاجتماع الذي ضم قادة فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفنلدنا فضلا عن الأمين العام لحلف الناتو ورئيسة المفوضية الأوروبية، قال ترامب: "هناك فرصة جيدة لإنهاء الحرب، وسنحاول عقد لقاء ثلاثي بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا ونأمل أن نتوصل لاتفاق يشمل الشعبين الأوكراني والروسي، ومتفائل بالوصول لحلول جيدة".

وأضاف: "سأعقد اجتماعا آخر مع بوتين، وآمل أن تحضره الدول الأوروبية. سنبحث مع الأوروبيين الضمانات الأمنية، وسنعطي فرصة للرئيس الأوكراني للتحدث مع الرئيس بوتين".

كما تابع: "سنتناول مسألة تبادل الأراضي، وهذا يشمل منطقة الحرب، وسنناقش ما آلت إليه المفاوضات مع بوتين".

واختتم قائلاً: "نرغب بإحلال سلام دائم ووقف لإطلاق النار، وهو أمر ممكن في المستقبل القريب، وسنتوصل لاتفاق لوقف العدوان على أوكرانيا".