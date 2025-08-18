ورغم رمزية الخطوة، إلا أنها ربما لعبت دورا مهما في دفع الرئيس الأميركي إلى تقديم بعض من أقوى تصريحاته حتى الآن بشأن دعم بلاده لأوكرانيا، مؤكدا أن الولايات المتحدة لن تتخلى عنها.

وعندما سُئل عمّا إذا كان اللقاء بحاجة إلى التوصّل إلى حل فوري، قال ترامب: "لن تكون نهاية الطريق. الأمر لم ينتهِ بعد".

وأشار ترامب بوضوح إلى أن مسؤولية قيادة جهود السلام تقع بالدرجة الأولى على عاتق الدول الأوروبية، لكنه شدّد في الوقت ذاته على استمرار الدور الأميركي في دعم أوكرانيا.

وأضاف: "أوروبا هي خط الدفاع الأول، لأنها هناك، موجودة ميدانيًا… لكننا سنقدّم لهم الدعم. وسنكون مشاركين أيضا".

وألمح زيلينسكي إلى استعداده للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الأميركي والروسي فلاديمير بوتين للتفاوض بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأكد زيلينسكي على حرصه لإنهاء الحرب وإحلال الأمن قبل إجراء انتخابات، مطالبا واشنطن تعزيز جيشه بالأسلحة والتدريب.