وقال زيلينسكي إن المحادثات ستجمعه بالرئيس الأميركي دونالد ترامب، بمشاركة قادة كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وفنلندا، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وأكد الرئيس الأوكراني أن المجتمع الدولي يسعى إلى "سلام كريم وأمن حقيقي"، في وقت تواصل فيه القوات الروسية استهداف المدنيين والبنية التحتية الأوكرانية، مشيرًا إلى أن مدن خاركيف وزابوريجيا ومنطقة سومي وأوديسا تعرضت لهجمات واسعة شملت غارات بالطائرات المسيّرة والصواريخ.

وأشار زيلينسكي إلى أن الهجوم على خاركيف أسفر عن مقتل 7 أشخاص بينهم طفلة تبلغ من العمر عامًا ونصف، وإصابة العشرات، بينهم أطفال.

كما أودت الضربات الصاروخية في زابوريجيا بحياة 3 أشخاص وأصابت 20 آخرين.

كما لفت إلى استهداف منشأة طاقة في أوديسا مملوكة لشركة أذربيجانية، معتبرًا ذلك بمثابة "هجوم ليس فقط على أوكرانيا، بل أيضًا على علاقاتها الدولية وأمنها الطاقي".

وختم زيلينسكي منشوره بالقول إن "آلة الحرب الروسية تواصل تدمير الأرواح"، مضيفًا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "سيرتكب عمليات قتل استعراضية للضغط على أوكرانيا وأوروبا، وتحقير الجهود الدبلوماسية".

ودعا إلى توفير ضمانات أمنية حقيقية وعدم مكافأة روسيا على عدوانها، مؤكدًا أن "الحرب يجب أن تنتهي، وأن على موسكو أن تسمع كلمة توقفوا".