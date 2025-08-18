وكان ترامب قد أعلن مساء الأحد عن مطالبه، داعيا زيلينسكي إلى التنازل عن شبه جزيرة القرم والتخلي عن انضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) كشرط لإنهاء الحرب مع روسيا.

وقال على منصة "تروث سوشال: "الرئيس زيلينسكي يستطيع إنهاء الحرب فورا، إن أراد ذلك. لا رجعة في قرار أوباما بالتخلي عن القرم، ولا دخول لأوكرانيا في الناتو. بعض الأمور لا تتغير".

لكن الرد الأوكراني جاء سريعا، إذ كتب زيلينسكي على منصة "إكس" خلال 90 دقيقة: "روسيا هي من بدأت هذه الحرب، وعليها أن تنهيها. الأوكرانيون يقاتلون دفاعا عن أرضهم واستقلالهم، ونحن نحقق تقدما في دونيتسك وسومي".

وأضاف: "نرغب جميعا في سلام سريع، لكن يجب أن يكون سلاما دائما. لا كما حدث في السابق، حين أُجبرنا على التخلي عن القرم وأجزاء من دونباس، ليستخدمها بوتين منصة لهجوم جديد. القرم لم يكن ينبغي التخلي عنها، كما أننا لم نتخلَّ عن كييف أو أوديسا أو خاركيف بعد 2022."

رغم رفضه القاطع لشروط ترامب، حاول زيلينسكي تجنّب المواجهة المباشرة مع الرئيس الأميركي، مؤكدًا امتنانه للدعم الأمريكي والأوروبي، وقال: "أنا واثق بأننا سندافع عن أوكرانيا، ونضمن أمنها، وشعبنا سيبقى ممتنًا للرئيس ترامب ولأميركا ولكل شريك وحليف على دعمهم."

اللقاء المرتقب يأتي بعد أيام فقط من اجتماع سري استمر ساعتين ونصف بين ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا.

ورغم عدم التوصل لاتفاق، قال ترامب إنه "لقاء مثمر للغاية"، مضيفًا: "لم نتوصل للاتفاق بعد، لكن لدينا فرصة جيدة لتحقيقه".

وفبراير الماضي، شهد المكتب البيضاوي في البيت الأبيض، مواجهة وصفت بـ"التاريخية"، بين الرئيس ترامب ونظيره الأوكراني زيلينسكي، انتهت بمغادرة الأخير بشكل مبكر بعد تصاعد التوتر بين الطرفين.

وبدأت المواجهة عندما كان الرئيسان يتحدثان أمام وسائل الإعلام، قبل أن تتصاعد لهجتهما بشكل ملحوظ. وكان ترامب ونائبه جيه دي فانس يتبادلان الحديث مع زيلينسكي، قبل أن يتهم فانس الرئيس الأوكراني بالقيام بجولات دعائية. وردّ زيلينسكي بدعوة فانس لزيارة أوكرانيا، الأمر الذي لم يلقَ ترحيبا من الأخير.

بدوره، صعّد ترامب من حدة خطابه قائلا: "أنت تقامر بإشعال حرب عالمية ثالثة.. إما أن تبرم اتفاقا أو أننا سنبتعد"، مضيفا: "أنت لا تتصرف على الإطلاق وكأنك ممتن. هذا ليس تصرفا لطيفا".