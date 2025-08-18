ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "تسنيم" عن لاريجاني قوله إن "تعليقنا على الوضع في لبنان والمقاومة لا يعني التدخل في الشؤون الداخلية للبنان".

وأضاف: "نحن لا ننوي التدخل في الشؤون الداخلية للبنان لكننا في جميع الظروف نقف إلى جانبهم والقرار بيد الشعب اللبناني".

وتابع: "توجد اليوم صراعات في لبنان وهم يبحثون عن حل؛ نحن لا نتدخل في شؤون لبنان الداخلية، ولكننا نقف إلى جانبهم في جميع الظروف؛ فالشعب اللبناني هو صاحب القرار".

وأوضح: "نقول دعوا الشعوب تمتلك سيادتها؛ واجبنا هو أن نكون إلى جانب إخواننا ونساعدهم، ولكننا لا نأمرهم".

وكان لاريجاني زار هذا الأسبوع لبنان، في ظل تصريحات إيرانية سابقة بمعارضة نزع سلاح حزب الله اللبناني.