وأغلق المتظاهرون الطرق بمختلف أنحاء إسرائيل، بما في ذلك طريق سريع رئيسي في تل أبيب، ملوحين بالأعلام الإسرائيلية وأعلام صفراء ترمز إلى التضامن مع الأسرى.

ودعا المتظاهرون الحكومة إلى إنهاء الحرب في غزة على الفور والتوسط في اتفاق لإطلاق سراح الرهائن والتراجع عن قرارها الأخير بتوسيع عملياتها العسكرية في مدينة غزة.

وكانت عائلات الرهائن الإسرائيليين قد دعت إلى "يوم وطني لوقف مظاهر الحياة اليومية " في إسرائيل الأحد للإعراب عن إحباطهم المتنامي إزاء تواصل الحرب 22 شهرا.

وتخشى عائلات الرهائن من أن الهجوم الإسرائيلي المرتقب قد يعرض حياة الرهائن الخمسين المتبقين في غزة للخطر، ويعتقد أن 20 منهم فقط مازالوا على قيد الحياة.

ومن جهة أخرى، نقلت وكالة أسوشيتد برس الأحد عن عنات أنجريست، والدة الرهينة ماتان أنجريست "اليوم، نوقف كل شيء لإنقاذ الرهائن والجنود وإعادتهم. اليوم نوقف كل شيء لتذكر القيمة السامية لقدسية الحياة. اليوم نوقف كل شيء لنتكاتف معا-اليمين واليسار والوسط وكل ما بينهم".

وعلى الرغم من أن الهستدروت، أكبر نقابة عمالية في إسرائيل، لم تنضم في نهاية الأمر إلى إضراب اليوم الأحد، فإن إضرابات بهذا الحجم نادرة بشكل نسبي في إسرائيل. والكثير من الشركات والبلديات قرروا بشكل مستقل الإضراب.