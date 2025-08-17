تأتي هذه الخطوة من ولاية مجاورة في الوقت الذي تم فيه إعداد وتجهيز مئات من أفرادالحرس الوطني في مقاطعة كولومبيا هذا الأسبوع لدعم قوات إنفاذ القانون المحلية، فيما تصفه الإدارة الجمهورية للرئيس دونالد ترامب بجهودٍ للقضاء على الجريمة والتشرد في مقاطعة كولومبيا.

وصرح الحاكم الجمهورى لولاية فرجينيا الغربية باتريك موريسي في منشورٍ له، يوم السبت، على موقع إكس بأنه سينشر "300-400 فردٍ ماهر" من الحرس الوطني في فرجينيا الغربية لدعم "مبادرة ترامب لجعل العاصمة واشنطن منة وجميلة".وأضاف موريسي أن هذه الخطوة تعكس "التزامنا بأمريكا قوية و منة".

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، يوم السبت، نقلا عن مصادر مطلعة أنقوات الحرس الوطني المنتشرة في واشنطن العاصمة تستعد لحمل السلاح في الأيام المقبلة.