وأوضح ميرتس في مقابلة مع قناة آيه أر دي الألمانية: "ناقشت مع زيلينسكي التفاصيل التنظيمية للزيارة، بما في ذلك مكان انعقاد اللقاء سواء في المكتب البيضاوي أو في قسم آخر من البيت الأبيض".

وشهد الاجتماع السابق بين زيلينسكي وترامب في نهاية فبراير الماضي مشهدا استثنائيا غير مسبوق، حيث قاطع ترامب زيلينسكي مرارا، وتساءل نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس عما إذا كان الرئيس الأوكراني قد أعرب عن شكره لأميركا على مساعدتها لبلاده، وتم إلغاء الاجتماع فجأة، ومن ثم غادر زيلينسكي البيت الأبيض.

وقال ميرتس إنه "لا يعتقد أن ترامب سيهين زيلينسكي مرة أخرى"، مشيرا إلى أن القادة الأوروبيين سيقدمون لزيلينسكي "بعض النصائح الجيدة" خلال اجتماعهم مع الرئيس الأوكراني يوم الأحد.

وفي وقت سابق من السبت، قال زيلينسكي إنه سوف يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب فى واشنطن يوم الاثنين بعد قمة ألاسكا.

وأوضح أنه أجرى محادثة "طويلة وهادفة" مع ترامب بعد أن التقى الرئيس الأميركي مع بوتين في ألاسكا. ولم يسفر ذلك الاجتماع عن أي اتفاق لإنهاء الحرب.