وأظهرت لقطات مصورة الزعيمين يتصافحان على المدرج قبل أن يستقلا مركبة واحدة متوجهين إلى مبنى مجاور لعقد اجتماع موسع بحضور مساعديهم.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن قارئ شفاه قوله إن ترامب قال لبوتين عند اللقاء: "أخيرا"، مضيفا: "سعيد برؤيتك، وأقدّر حضورك". ورد بوتين بالقول: "أنا هنا لأساعدك". ورد ترامب: "سأساعدك".

وخلال التحية، قال بوتين إنه "سيضع حدا" للنزاع إذا طلب منه ذلك، مضيفا: "كل ما عليهم فعله هو أن يطلبوا". ورد ترامب: "آمل أن يحدث ذلك"، قبل أن يدعو بوتين لركوب السيارة قائلا: "لنمضِ قدما، الأمر جاد وطويل، يا لها من رحلة".

وقالت "ديلي ميل" إن ترامب سأل بوتين لاحقا إن كان يريد معرفة "الخلاصة"، قبل أن يجيبه: "إنه وقود شحن"، دون توضيح سياق الحديث.

وقبيل هبوط طائرة ترامب، أعلن البيت الأبيض إلغاء الاجتماع الثنائي المغلق، ليستبدل بمحادثات موسعة تضم كبار المسؤولين من الجانبين.

وفي تصريحات للصحفيين على متن طائرة الرئاسة، قال ترامب إن هدفه من اللقاء هو "وقف القتل"، لكنه لم يؤكد إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في ذات اليوم، مضيفا: "لا أعلم إن كان سيتم اليوم، لكنني لن أكون سعيدا إذا لم يحدث".

وكان ترامب قد حذر في وقت سابق من أن روسيا ستواجه "عواقب وخيمة جدا" إذا لم توافق على وقف الحرب في أوكرانيا. وأضاف يوم الجمعة أنه لن يعقد اجتماعا ثانيا مع بوتين "إذا لم يحصل على الأجوبة التي يحتاجها".

ورفض الرئيس الأميركي تحديد طبيعة "العواقب"، لكنه أشار إلى أنها قد لا تقتصر على العقوبات الاقتصادية، قائلا: "لا يتعين علي الإفصاح، لكنها ستكون عواقب وخيمة".

وأشار ترامب إلى إمكانية عقد اجتماع ثلاثي يجمعه مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قائلا: "سأكون هناك إذا أرادوا".