ففي بيان اليوم السبت، قالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها سيطرت على بلدة كولوديزي في دونيتسك، وبلدة فورونويه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للأعمال النشطة والحاسمة، التي قامت بها وحدات قوات مجموعة الشرق الروسية، تم تحرير بلدة فورونوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وأضاف البيان: "نتيجة للعمليات النشطة، حررت وحدات من قوات مجموعة الغرب الروسية، بلدة كولوديزي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وكانت الدفاع الروسية قالت في بيان أمس الجمعة إن قوات من لواء البنادق الآلية السادس والثلاثين التابع لمجموعة الشرق سيطرت على بلدة ألكسندروغراد في دونيتسك.

وذكرت الدفاع الروسية أن القوات الروسية اخترقت دفاعات القوات الأوكرانية وتمركزت على مشارف البلدة. وتقدمت المجموعات الروسية الصغيرة إلى الأمام ودمرت نقاط إطلاق النار ومعاقل الأوكرانيين.