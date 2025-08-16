وكسر بوتين البروتوكول حيث استقل سيارة الرئيس الأميركي المصفحة من طراز "كاديلاك وان" المعروفة باسم "ذا بيست" (الوحش)، وذلك بدعوة شخصية من ترامب، وفق ما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال.

وانتقل بوتين برفقة ترامب إلى مقر المحادثات في قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون العسكرية مباشرة بعد جلسة التصوير المشتركة، في مشهد غير مألوف، إذ اعتاد الرئيس الروسي منذ عام 2018 استخدام سيارته الرئاسية "أوروس" في جميع زياراته الخارجية.

واستمرت المحادثات بين الزعيمين نحو ساعتين و45 دقيقة، بمشاركة وفود رفيعة المستوى من الجانبين، حيث ضم الوفد الروسي وزراء الخارجية والدفاع والمالية، إضافة إلى الممثل الخاص للتعاون الاقتصادي، فيما رافق ترامب فريقه الدبلوماسي والأمني.