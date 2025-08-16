وأضاف ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز: "تفاوضت مع بوتين على نقاط تشمل حلف شمال الأطلسي وإجراءات أمنية والأرض".

وأضاف الرئيس الأميركي "اعتقد أننا نقترب جدا من التوصل لاتفاق".

ونصح الرئيس الأميركي نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بإبرام اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقال "على أوكرانيا أن توافق وربما لا تفعل ونصيحتي إلى زيلينسكي أن يبرم اتفاقا".

وردا على سؤال بشأن نصيحته لزيلينسكي قال ترامب "نعم، عليك التوصل لاتفاق. روسيا قوة كبيرة للغاية.. وهم جنود عظماء".

وأكد ترامب أنه "لم نتوصل لاتفاق نهائي"، مشيرا إلى أنه تم التفاوض على نقاط كثيرة خلال الاجتماع.

لكن الرئيس الأميركي، الذي شدد على أنه تحدث "بصدق شديد" مع بوتين، أردف بأنه "تبقت نقطة أو اثنتين مهمتين للاتفاق بشأنها".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان تحدث مع نظيره الروسي على انفراد، قال ترامب لمراسل قناة فوكس نيوز "نعم، فعلت بعد تصريحاتنا. ألقى كلمة جيدة للغاية.. وبعد ذلك تحدثنا. بعد ذلك مباشرة، تحدثنا بصدق شديد".