وأضاف ترامب إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سيعقدان اجتماعا لمحاولة التوصل إلى وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" بعد الاجتماع مع بوتين في ألاسكا "الآن، الأمر متروك حقا للرئيس زيلينسكي لإنجاز ذلك. وأود أن أقول أيضًا أن على الدول الأوروبية أن تتدخل قليلا. ولكن الأمر متروك للرئيس زيلينسكي... وإذا رغبوا في ذلك، سأكون في الاجتماع المقبل".

وأضاف "سيقومون بإعداد اجتماع الآن بين الرئيس زيلينسكي والرئيس بوتين وبيني، على ما أعتقد".