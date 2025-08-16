وبعد شكر الرئيس الأميركي لبوتين خلال مؤتمرهما الصحافي المشترك وقوله له "ربما أراك مجددا قريبا جدا"، أجابه الرئيس الروسي بالإنجليزية "المرة المقبلة في موسكو".

ورد عليه ترامب "هذا أمر مثير للاهتمام. سأتعرض لانتقادات لاذعة بسبب ذلك، لكنني أرى أنه ممكن الحدوث".

وفي السياق، حض الرئيس الروسي كييف وأوروبا، على عدم "خلق أي عقبات" أمام عملية السلام في أوكرانيا.

وأشار بوتين، إلى "تفاهم" تم التوصل إليه مع نظيره الأميركي خلال قمتهما في ألاسكا، قائلاً إنه قد يجلب السلام إلى أوكرانيا، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.