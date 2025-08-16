وأضاف للصحفيين في أنكوراج بولاية ألاسكا "اتفقنا بشأن الكثير من النقاط. هناك بعض النقاط القليلة الباقية فحسب. بعضها ليس بالأهمية الكبيرة. نقطة واحدة على الأرجح هي الأكثر أهمية، لكن لدينا فرصة جيدة للغاية للتوصل لاتفاق. لم نحقق ذلك بعد، لكن لدينا فرصة جيدة للغاية".

وأوضح الرئيس الأميركي أنه سيتحدث مع قادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قريبا.

من جانبه، أشاد بوتين بمحادثاته مع ترامب خلال قمتهما الجمعة في ألاسكا، واصفا ياها بأنها "بناءة" و"قائمة على الاحترام المتبادل".

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع ترامب "جرت مفاوضاتنا في أجواء بنّاءة وقائمة على الاحترام المتبادل"، مضيفا أنها كانت "شاملة ومفيدة للغاية".