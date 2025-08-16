وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن شكره لنظيره الأميركي دونالد ترامب، على مقترح عقد قمة بينهما، مؤكدا أن الاجتماع الذي عقد في ألاسكا الجمعة كان بناء.

وقال بوتين إن المحادثات مع ترامب في ألاسكا، تؤسس لتطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة، مبيناً أن اللقاء تم في أجواء من الاحترام المتبادل.

وفي السياق، قال الرئيس الأميركي: "عقدنا اجتماعا مثمرا للغاية واتفقنا على الكثير من النقاط".

وخلال المؤتمر الصحفي، قال الرئيس الروسي "أسسنا اتصالات مباشرة جيدة للغاية مع ترامب (...) يجب تخطي العداء مع أميركا إلى الحوار".

أشار الروي إلى أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى أدنى مستوى مؤخراً، وأضاف "من الضروري تصحيح مسار العلاقات مع أميركا والبدء في العمل المشترك".

وبشان التسوية في أوكرانيا، قال الرئيس الروسي: "التسوية في أوكرانيا يجب أن تكون طويلة الأمد"، مشيرا إلى أنه شرح للرئيس الأميركي الرؤية الروسية بشأن الأزمة مع كييف (...) أتفقت مع ترامب على ضرورة ضمان أمن أوكرانيا لكن مع تلبية مطالبنا".

وقال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف إن "الأجواء ممتازة عقب المفاوضات في ألاسكا".

من جانبه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تم إحراز "تقدم كبير" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأوضح أنه سيتحدث مع قادة أوروبيين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قريبا.

وأضاف "سأجتمع مع بوتين مجددا على الأرجح قريبا"ـ لافتا إلى أن المباحثات مع بوتين كانت عصيبة"

وتابع: "لم نصل إلى ما نريد لكن لدينا فرصة جيدة لتحقيق ذلك"، لكنه أشار إلى إحراز "تقدم رائع.