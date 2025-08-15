وقال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قبل مغادرة بوتين إلى ألاسكا: "من المقرر أن يهبط الرئيس في تمام الساعة 11:00 بالتوقيت المحلي، سيستقبله الرئيس ترامب" على المدرج.

ونقلت رويترز عن الكرملين قوله: "روسيا تتوقع إحراز نتائج خلال محادثات ألاسكا، التي نتوقع أن تستغرق من 6 إلى 7 ساعات على الأقل".

وأفاد الكرملين، في وقت سابق، الجمعة، أن القمة ستتناول الحرب في أوكرانيا، إضافة إلى ملفات التجارة والتعاون الاقتصادي والأمن العالمي.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، إنه لن يصدر بيان مشترك بعد القمة، فيما أكد ترامب أن اجتماعا آخر يضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيكون ضروريا قبل أي اتفاق لوقف إطلاق النار.

وقبيل بداية الرحلة إلى أنكوريج، قال ترامب للمراسلين في طائرة "إير فورس وان": "إنه رجل ذكي (بوتين) نحن رئيسان، نتفق واحدنا مع الآخر. هناك مستوى جيد من الاحترام بيننا".

وتحدث ترامب عن قمة ألاسكا مع بوتين، قائلا إنه "سيكون هناك شيء ما".

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أضاف ترامب: "لن نتعامل تجاريا مع روسيا حتى وقف الحرب في أوكرانيا".

وتابع: "على أوكرانيا تحديد موقفها بشأن حدود أراضيها".

وأشار إلى أن: "الضمانات الأمنية لأوكرانيا ممكنة بالتعاون مع أوروبا".