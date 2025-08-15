وقبيل بداية الرحلة إلى أنكوريج، قال ترامب للمراسلين في طائرة "إير فورس وان": "إنه رجل ذكي (بوتين) نحن رئيسان، نتفق واحدنا مع الآخر. هناك مستوى جيد من الاحترام بيننا".

وتحدث ترامب عن قمة ألاسكا مع بوتين، قائلا إنه "سيكون هناك شيء ما".

وفيما يتعلق بأوكرانيا، أضاف ترامب: "لن نتعامل تجاريا مع روسيا حتى وقف الحرب في أوكرانيا".

وتابع: "على أوكرانيا تحديد موقفها بشأن حدود أراضيها".

وأشار إلى أن: "الضمانات الأمنية لأوكرانيا ممكنة بالتعاون مع أوروبا".

هذا وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن من الضروري أن تمهد القمة التي تعقد الجمعة في ألاسكا الطريق نحو "سلام عادل" بالإضافة إلى محادثات ثلاثية جوهرية بين قادة أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة.

وكتب زيلينسكي على تطبيق تيليغرام: "حان الوقت لإنهاء الحرب، ويتعين على روسيا اتخاذ الخطوات اللازمة. إننا نعتمد على أميركا".