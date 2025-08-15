وكانت الشرطة السويدية قالت في بيان إنها تشتبه في وقوع إطلاق نار بالقرب من مسجد في أوريبرو.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصا تعرّض لإطلاق نار لدى مغادرته المسجد، مشيرة إلى أن الشرطة تتواجد بكثافة في موقع الحادث، وتم استدعاء سيارات إسعاف.

وحثت الشرطة السويدية الناس على الابتعاد عن المنطقة، التي تم تطويقها.

وقالت إذاعة سويسرية محلية: "تجري الشرطة عملية واسعة النطاق بشأن جريمة عنف خطيرة قرب مسجد".

وتم تلقي الإنذار في الساعة 1:45 ظهرا، بحسب بيان للشرطة.

وذكرت الشرطة في بيان لاحق: "فتح تحقيق أولي في محاولة قتل. أصيب شخصان على صلة بإطلاق النار بجروح".

ولم تقدّم تفاصيل عن ملابسات الحادثة أو إن تم توقيف الفاعل.

