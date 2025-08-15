وارتدى لافروف الذي يشغل منصب وزير الخارجية لعقدين، سترة (سويت شيرت) بيضاء وعليها حروف "سي سي سي بي" وهي الاختصار الروسي للاتحاد السوفياتي سابقا، تحت جاكت أسود منفوخ من دون أكمام.

وتوقعت وسائل إعلام روسية أن الغرض من هذا "السويت شيرت" هو "السخرية من المُضيف الأميركي على أرضهم، أو إرسال رسالة للجمهوريات السوفياتية سابقا".

وستكون الحرب بين روسيا وأوكرانيا واحدة من أبرز القضايا التي ستتناولها القمة الأميركية الروسية، مع العلم بأنها كانت عضوا بالاتحاد السوفياتي حتى استقلالها عام 1991.

وبغض النظر عن الغرض، فإن اختيار لافروف 75 عاما، هو موضة حيث أن الملابس التي تحمل حروف العصر السوفياتي أصبحت عصرية في موسكو.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع وجها لوجه بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قاعدة إلميندورف-ريتشاردسون العسكرية الواقعة خارج أنكوريج.