وتندرج هذه الحملة الجديدة من الاعتقالات بتهمة "الفساد" في إطار سلسلة اعتقالات تستهدف منذ أشهر "حزب الشعب الجمهوري" الذي يُعدّ أبرز أحزاب المعارضة التركية.

واعتُقل رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو الذي يُعتبر أبرز خصوم الرئيس رجب طيب إردوغان في مارس وحُكم عليه بالسجن.

وأثار اعتقاله موجة احتجاج غير مسبوقة في البلاد منذ 12 عاما.

كما اعتُقل 9 من رؤساء البلديات الـ26 الذين ينتمون إلى حزب الشعب الجمهوري في إسطنبول منذ أكتوبر، بتهم معظمها تتعلق بالفساد، وهي تهم ينفونها.

ويرى محللون أن الحكومة تسعى إلى إضعاف حزب الشعب الجمهوري الذي خرج منتصرا بشكل كبير في الانتخابات المحلية التي جرت في ربيع العام 2024، على حساب حزب العدالة والتنمية بزعامة إردوغان.