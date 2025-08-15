وأضاف لافروف أنه تم وضع الكثير من العمل التحضيري لاجتماع الجمعة بين الرئيسيين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، خلال زيارة المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف إلى موسكو الأسبوع الماضي، معربا عن أمله في مواصلة ما وصفه بـ"محادثات مفيدة".

وتابع: "نعرف أن لدينا حججا وموقفا واضحا ومفهوما وسنعرضها".

وقال ترامب إنه سيضغط من أجل وقف لإطلاق النار في أوكرانيا ووضع نهاية للحرب.

ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع المباشر بين الزعيمين في الساعة الحادية عشرة و30 دقيقة صباحا (19:30 بتوقيت غرينتش).

ونقلت وكالات إخبارية روسية عن مستشار السياسة الخارجية بالكرملين يوري أوشاكوف أن الحرب في أوكرانيا ستتصدر أجندة المباحثات.

وأضاف أن من المقرر أن يعقد ترامب وبوتين مؤتمرا صحفيا، مشتركا، بعد المشاورات.

وإضافة إلى أوشاكوف، سيضم الوفد الروسي لافروف ووزير الدفاع أندريه بيلوسوف ووزير المالية أنطون سيلوانوف وكبير المفاوضين الروس كيريل دميترييف.