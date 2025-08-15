وقالت الناطقة باسم البنتاغون، كينغسلي ويلسون، إن عناصر الحرس الوطني للجيش وسلاح الجو انضموا إلى فرقة العمل المشتركة "دي سي"، وسيعملون إلى جانب شرطة العاصمة وشركاء إنفاذ القانون الفيدراليين لتأمين المعالم، وتسيير دوريات، وحماية المنشآت الفيدرالية والأفراد.

وأكدت أن القوات ستبقى "إلى حين استعادة القانون والنظام في المقاطعة، بناء على ما يحدده الرئيس".

وأوضح الجيش الأميركي أن المهمة الأساسية للحرس الوطني هي "توفير وجود مرئي في مناطق عامة رئيسية لردع الجريمة"، وأن العناصر "لن ينفذوا عمليات اعتقال أو تفتيش"، لكن لديهم صلاحية احتجاز الأفراد مؤقتاً لمنع وقوع ضرر وشيك. كما سيحملون معدات واقية، فيما تبقى الأسلحة مخزنة على أن تُستخدم عند الضرورة.

وكان ترامب قد أعلن، الإثنين الماضي، وضع إدارة شرطة المدينة تحت السيطرة الفيدرالية ونشر الحرس الوطني، متعهداً بـ"استعادة عاصمتنا"، في خطوة شبيهة بتحرك سابق في لوس أنجلوس بعد احتجاجات يونيو، وعملية أمنية ضد الهجرة غير النظامية.

ويعد هذا أول نشر للحرس الوطني ضد رغبة حاكم ولاية منذ عام 1965، علماً بأن قوات الحرس في واشنطن تخضع مباشرة لأوامر الرئيس، بخلاف معظم الولايات التي تتحكم فيها سلطات حكامها.