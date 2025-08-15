وإلى جانب تقارب مدة الرحلات الجوية من كل من واشنطن وموسكو، فإن الطبيعة النائية للقاعدة قد جعلتها خيارا جذابا من الناحية الأمنية.

معلومات عن قاعدة إلمندورف-ريتشاردسون

القاعدة تضم الجناح الثالث التابع للقوات الجوية الأميركية، والذي يُشغّل مقاتلات من طراز F-22 رابتور، وتُعتبر مركزًا رئيسيًا للعمليات في آسيا، والقطب الشمالي، والساحل الغربي.

تضم القاعدة أكثر من 32,000 شخص، وهو ما يُمثّل نحو 10 بالمئة من سكان أنكوريج، بحسب بيانات الجيش الأميركي.

تحتوي على بنية تحتية تُقدّر قيمتها بحوالي 15 مليار دولار، وتغطي مساحة 85000 فدان.

تقع القاعدة على بعد نحو 11 ميلًا من وسط مدينة أنكوريج.

ويرى العديد من الخبراء أن هذه القاعدة هي الموقع الوحيد في ألاسكا الذي يتمتع بمستوى أمني كافٍ لاستضافة كل من بوتين وترامب.

كيف تأسست القاعدة؟

تأسست القاعدة بشكلها الحالي في عام 2010، نتيجة دمج قاعدة إلمندورف الجوية مع قاعدة فورت ريتشاردسون التابعة للجيش.

لعبت قاعدة إلمندورف دورا مهما في مراقبة الاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة، وكانت مسؤولة عن تتبع أي هجمات نووية محتملة أو نشاط عسكري من المحيط الهادئ.

لهذا السبب، تُعرف القاعدة بلقب: "الغطاء الجوي لأميركا الشمالية"، وفقًا لموقعها الإلكتروني.

لمحة تاريخية

بدأت القوات الأميركية وجودها في ألاسكا عام 1867، بعد شراء الولايات المتحدة للإقليم من روسيا.

وصلت القوات الجوية الأميركية إلى ألاسكا في عام 1941 بسبب المخاوف من الحرب العالمية الثانية، وازداد دورها بعد ذلك.

في عام 1951، انتقلت قوات الجيش إلى موقع "فورت ريتشاردسون" الجديد، بينما سيطرت القوات الجوية على الموقع القديم وأعادت تسميته إلى قاعدة إلمندورف الجوية.

تم دمج القاعدتين عام 2010، ما ساهم في توسيع البنية التحتية، بحسب الموقع ذاته.

زيارات سابقة إلى القاعدة استقبلت القاعدة العسكرية أربعة رؤساء أميركيين على الأقل، إضافة إلى شخصية أجنبية بارزة:

في عام 1971، استضاف الرئيس ريتشارد نيكسون الإمبراطور الياباني هيروهيتو في لقاء تاريخي، كان الأول من نوعه الذي يزور فيه إمبراطور ياباني دولة أجنبية أثناء حكمه. وقد احتشد الآلاف داخل أحد الحظائر الجوية لمشاهدة الحدث.

في عام 1983، توقف الرئيس رونالد ريغان في القاعدة خلال رحلته إلى اليابان وكوريا.

زار الرئيس باراك أوباما القاعدة في 2015 لحضور مؤتمر GLACIER حول تغيّر المناخ.

وفي عام 2023، أقام الرئيس جو بايدن مراسم لإحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر في القاعدة.

زيارات أخرى

معظم الزوار الآخرين من واشنطن كانوا من كبار مسؤولي وزارة الدفاع، ممن تفقدوا أوضاع الجنود في ألاسكا وناقشوا مهمة القاعدة.

على سبيل المثال، زارت كاثلين هيكس، نائبة وزير الدفاع السابقة، القاعدة في عام 2023 لمناقشة قضايا جودة حياة الجنود المنتشرين في المناطق القطبية.