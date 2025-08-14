وتحاول روسيا نسج تحالفات جديدة في إفريقيا وسط عزلة تواجهها من الغرب جراء حرب أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع الروسي أندريه بيلوسوف: "نجري اليوم أول مشاورات بين وزراء دفاع روسيا الاتحادية والبلدان المشاركة في اتحاد بلدان الساحل"، في إشارة إلى كيان تأسس مؤخرا بهدف الحلول مكان تحالف يقوده الغرب.

وأفاد نظيره المالي ساديو كامارا بأن "الدفاع هو حاليا أكبر مجال للتعاون بين بلدينا".

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية فقد شارك في الاجتماع وزيرا دفاع النيجر ساليفو مودي، وبوركينا فاسو سيليستين سيمبور، وبعد المحادثات، وقعت روسيا والبلدان الثلاثة مذكرة تفاهم مرتبطة بالتعاون الدفاعي.

وأكد بيلوسوف أن روسيا مستعدة لتقديم مساعدة شاملة لضمان الاستقرار في المنطقة التي تواجه نزاعا متناميا مع "المتطرفين" يثير مخاوف من إمكان اتساع رقعته ليشمل منطقة غرب إفريقيا الأوسع.

وانسحبت الدول الثلاث من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) مطلع العام، متهمة التكتل بالخضوع لفرنسا، وشكلت "تحالف بلدان الساحل" الهادف لإرساء توازن مع "إكواس" الموالية للغرب.

ووصف الوزير الروسي قرار تأسيس التحالف الموالي لروسيا بأنه "نتيجة الخيار الحر لشعوب الساحل والتزامها تجاه تنمية سلمية مستدامة".