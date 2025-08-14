ومن المقرر أن يجتمع ترامب مع بوتين في ألاسكا غدا الجمعة.

وقال الرئيس الأميركي، في مقابلة مع إذاعة "فوكس نيوز": "أعتقد الآن أنه (بوتين) مقتنع بأنه سيبرم اتفاقا. أعتقد أنه سيفعل ذلك، وسوف نكتشف الأمر".

وكان بوتين قال في وقت سابق من اليوم إن الولايات المتحدة تبذل "جهودا صادقة" لإنهاء الحرب في أوكرانيا، واقترح أن بإمكان موسكو وواشنطن الاتفاق على صفقة أسلحة نووية ضمن إجراءات أوسع لتعزيز السلام.

كما ذكر ترامب خلال المقابلة أنه يفكر في ثلاثة مواقع لعقد اجتماع متابعة مع بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على الرغم من أنه أشار إلى أن الاجتماع الثاني غير مضمون.

وقال: "اعتمادا على ما سيحدث في لقائي (الأول مع بوتين في ألاسكا)، سأتصل بالرئيس زيلينسكي، وسنأتي به إلى أي مكان سنلتقي فيه".

وأوضح: "اللقاء الثاني سيكون مهما للغاية، لأنه سيكون اللقاء الذي يبرمان اتفاقا خلاله. لا أريد أن أستخدم عبارة +تقاسم+ الأشياء. لكن تعلمون أنه، إلى حد ما، هذا ليس مصطلحا سيئا".

في المقابل، حدد ترامب أن هناك احتمالا نسبته 25 في المئة أن تفشل قمة ألاسكا، مضيفا "هذا الاجتماع يؤسس للاجتماع الثاني، لكن هناك احتمالا نسبته 25 في المئة ألا يكون هذا الاجتماع ناجحا".