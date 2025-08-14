وأوضح يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية، أن الموضوع الرئيسي للقاء بوتين وترامب سيكون حل الأزمة الأوكرانية.

وقال: "فيما يتعلق بأجندة القمة، فمن الواضح للجميع أن الموضوع المركزي سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية، وذلك في ضوء المناقشات التي أُجريت في الكرملين في 6 أغسطس، بمشاركة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف"، وفقا لما نقلته صحيفة "كوميرسانت" الروسية.

وأوضح أوشاكوف أن الزعيمين سيناقشان خلال اجتماعهما "مجموعة من القضايا المتعلقة بضمان السلام والأمن، إلى جانب قضايا دولية وإقليمية"، بحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس".

وقال مساعد الرئيس الروسي، إن اللقاء سيبدأ على الساعة 11:30 صباحا بتوقيت ألاسكا (19:30 بتوقيت غرينتش). وستحتضن القاعدة المشتركة إلمندورف-ريتشاردسون القمة.

وأبرز أن اللقاء بين ترامب وبوتين سيكون وجها لوجه، بحضور المترجمين، وسيحمل "طابعا تجاريا".

ومن المرتقب أن ينضم إلى الرئيسين، بعد لقائهما، وفود من كلا البلدين، وستجرى مفاوضات الوفود بصيغة خمسة مقابل خمسة.

وبعد انتهاء المحادثات سيعقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا مشتركا.

وسيضم الوفد الروسي الذي سيشارك إلى جانب بوتين، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ووزير المالية أنطون سيلوانوف، ووزير الدفاع أندري بيلوسوف، إلى جانب مساعد الرئيس يوري أوشاكوف، ورئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي كيريل ديميترييف.

أما الوفد الأميركي فقد حدد أعضاؤه، ولكن لم يعلن عن أسمائهم بعد، وفقا لذات المصدر.

وبعد انتهاء المباحثات سيغادر الوفد الروسي ألاسكا مباشرة.

وذكرت "كوميرسانت" أن "الكرملين يرى أن انعقاد اللقاء بين بوتين وترامب، بالقرب من موقع دفن الطيارين السوفيات في ألاسكا يحمل دلالة رمزية".

وعقد بوتين، الخميس، اجتماعا مع كبار المسؤولين الروس، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومة، في إطار التحضيرات للقمة الروسية-الأميركية، وفقا لـ"تاس".