وبحسب "رويترز"، توصل جيفري لويس، من معهد ميدلبري للدراسات الدولية في كاليفورنيا، وديكر إيفليث، من منظمة CNA البحثية في ولاية فرجينيا، كلٌّ على حدة، إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل صور أقمار صناعية التقطتها شركة "بلانيت لابز" التجارية خلال الأسابيع الأخيرة وحتى يوم الثلاثاء.

وأوضح الباحثان أن الصور أظهرت نشاطًا ملحوظًا في موقع اختبار "بانكوفو" الواقع في أرخبيل "نوفايا زيمليا" في بحر بارنتس، بما في ذلك زيادة في أعداد المعدات والعاملين، بالإضافة إلى وجود سفن وطائرات سبق استخدامها في اختبارات سابقة لصاروخ 9M730 "بوريفيستنيك"، المعروف أيضًا بـ"Storm Petrel".

وقال لويس: "يمكننا أن نرصد كل التحركات في موقع الاختبار، من كميات الإمدادات الكبيرة التي تصل لدعم العمليات، إلى الأنشطة عند منصة الإطلاق ذاتها".

وأكد مصدر أمني غربي – طلب عدم الكشف عن هويته – أن روسيا تتحضّر فعلًا لاختبار صاروخ "بوريفيستنيك"، فيما رجّح لويس أن يُجرى الاختبار خلال هذا الأسبوع، مما قد يُلقي بظلاله على قمة بوتين وترامب المرتقبة في ألاسكا.

ورفض البيت الأبيض التعليق على تقارير احتمال إجراء اختبار للصاروخ الروسي، كما امتنعت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA)، ووزارة الدفاع الروسية عن الرد.

وكان الرئيس الروسي قد وصف هذا السلاح، الذي يُعرف في تصنيف حلف شمال الأطلسي (الناتو) باسم SSC-X-9 "Skyfall"، بأنه "لا يُقهر" أمام أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية والمستقبلية، بفضل مداه غير المحدود ومساره غير المتوقع.

ويقول محللون إن هذا الصاروخ اكتسب أهمية أكبر في موسكو منذ إعلان ترامب في يناير عن تطوير منظومة دفاع صاروخي أميركية جديدة تُعرف بـ"القبة الذهبية".

لكن خبراء في الحد من التسلح، بمن فيهم لويس وإيفليث، يشيرون إلى شكوك واسعة بشأن فعالية الصاروخ، إذ يُرجح أنه لن يمنح موسكو قدرات استراتيجية غير موجودة أصلًا، فضلاً عن أنه قد يُطلق إشعاعات نووية على امتداد مساره.

وأفاد الباحثون بأن جدول اختبار الصاروخ كان على الأرجح محددًا قبل الإعلان عن لقاء بوتين وترامب، إلا أن بوتين – بحسب رأيهم – كان يمكنه تجميد الاستعدادات كإشارة سياسية للولايات المتحدة إلى استعداده لإنهاء الحرب في أوكرانيا والانخراط مجددًا في محادثات ضبط التسلح، خاصة في ظل اقتراب انتهاء معاهدة "نيو ستارت"، آخر اتفاق قائم للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية بين البلدين، في 5 فبراير المقبل.

تحركات جوية وبحرية تؤكد الاستعدادات

وأظهرت صور الأقمار الصناعية توافد حاويات شحن ومعدات وعدد كبير من العاملين إلى الموقع منذ أواخر يوليو، بحسب لويس وإيفليث.

وأشار لويس إلى وجود طائرتين مزودتين بأنظمة رادار مخصصة لجمع بيانات الاختبارات، متوقفتين في قاعدة "روغاتشيفو" الجوية العسكرية منذ منتصف يوليو.

كما رُصد وجود خمس سفن سبق أن شاركت في اختبارات سابقة، فيما أظهرت بيانات من موقع "VesselFinder.com" أن سفينة سادسة تُدعى "تيريبركا" كانت في طريقها إلى نوفايا زيمليا الثلاثاء الماضي.

وتحققت "رويترز" من وجود السفينة على الموقع، لكنها لم تتمكن من التأكد من باقي معلومات الباحثَين بشكل مستقل.

وذكر الباحثان أنهما بدءا بمراجعة صور موقع "بانكوفو" منذ يوليو، بعد أن نشرت روسيا تحذيرًا للملاحة في 6 أغسطس، طالبت فيه السفن بالابتعاد عن المنطقة بين 9 و12 أغسطس.

وتمكّنت "رويترز" من رصد مجموعة من الإشعارات على موقع إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية (FAA) تشير إلى إمكانية فتح نافذة لإطلاق الصاروخ بين 9 و22 أغسطس.

وفي رد على استفسار من "رويترز"، قالت القوات المسلحة النرويجية عبر البريد الإلكتروني إن بحر بارنتس يُعد "موقعًا رئيسيًا لتجارب روسيا الصاروخية"، وإنها رصدت إشارات من التحذيرات الملاحية تُفيد بوجود "استعدادات لأنشطة اختبارية"، لكنها رفضت تأكيد طبيعة الذخائر المُخطط لاختبارها.