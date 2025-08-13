وأضاف ترامب بشأن اللقاء المزمع عقده مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا: "إذا سار اللقاء الأول مع بوتين على ما يرام فسنعقد لقاء ثانيا سريعا بين بوتين وزيلينسكي (الرئيس الأوكراني)".

وكانت وكالة رويترز قد نقلت عن مصدر مطلع قوله إن "مكالمة بين ترامب والقادة الأوروبيين بحثت الأماكن المحتملة للقاء زيلينسكي وترامب وبوتين بعد قمة آلاسكا".

وأضاف المصدر أن الأماكن المحتملة تشمل مدنا في أوروبا والشرق الأوسط.

وأفاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأربعاء، بأن "الزعماء الأوروبيين حددوا خلال اتصال مع ترامب شروطهم لوقف إطلاق النار في أوكرانيا بما يحمي المصالح الأمنية الأوروبية والأوكرانية".

وكان الزعماء الأوروبيون، ومنهم زيلينسكي، قد أجروا هذا الاتصال في محاولة للتأثير على جدول اجتماع ترامب المرتقب، الجمعة، مع بوتين في ألاسكا، وهي أول قمة أميركية روسية منذ عام 2021، وفقا لوكالة رويترز.

وقال ميرتس في مؤتمر صحفي مشترك مع زيلينسكي: "أوضحنا أن أوكرانيا يجب أن تكون حاضرة في المفاوضات بمجرد بدء انعقاد اجتماعات المتابعة".

وأضاف: "نريد أن تسير المفاوضات بالترتيب الصحيح، مع وقف إطلاق النار في البداية".

وأوضح ميرتس، الذي تولى إجراء الاتصال مع ترامب، أن أوكرانيا مستعدة للتفاوض بشأن القضايا المتعلقة بالأراضي، لكن "الاعتراف القانوني بالاحتلال الروسي ليس محل نقاش".

وبين أن كييف بحاجة إلى "ضمانات أمنية قوية"، دون أن يحدد ماهية تلك الضمانات.

وأشار المستشار الألماني، إلى أنه إذا لم يسفر اجتماع ألاسكا عن أي تحرك من الجانب الروسي "فسيكون على الولايات المتحدة، ونحن الأوروبيون... زيادة الضغوط".