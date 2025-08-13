وأعرب الناطق باسم المنظمة فيليبو أونغارو في منشور على "إكس" عن "حزن شديد لغرق قارب جديد قبالة سواحل لامبيدوسا حيث تُقدّم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين المساعدة للناجين". وأضاف "يبدو أنه عثر على 20 جثة، فيما هناك عدد مماثل في عداد المفقودين".

وأشار الصحفي في راديو راديكالي سيرجيو سكاندورا على "إكس" إلى أن القارب كان يقل 97 شخصا عندما غرق على بعد حوالى 20 كيلومترا جنوب غرب لامبيدوسا.

وأفادت قناة "راي راديو1" بفقدان ما بين 12 إلى 17 مهاجرا، مؤكدة إنقاذ 60 مهاجرا تمتت إعادتهم بأمان إلى الجزيرة.

غالبا ما يقطع المهاجرون القادمون من شمال إفريقيا طريقهم إلى إيطاليا عبر لامبيدوسا على متن قوارب مكتظة، في رحلة بحرية تُعد من أخطر المسارات وسط البحر الأبيض المتوسط.

وكتب فيليبو أونغارو في منشوره على "إكس": "قتل 675 شخصا منذ مطلع العام في البحر المتوسط"، داعيا إلى "تعزيز طرق الهجرة القانونية".

ووفقا لوزارة الداخلية الإيطالية وصل 38263 مهاجرا إلى إيطاليا هذا العام عبر البحر.