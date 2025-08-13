وأوضحت السفارة، في بيان صدر تعليقا على تصريحات المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، أن بغداد ترتبط بعلاقات صداقة وتعاون مع العديد من دول العالم، من بينها الولايات المتحدة ودول الجوار، وتحرص على بناء هذه العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وشددت على أن العراق "ليس تابعا لسياسة أي دولة"، وأن قراراته تنطلق من إرادته الوطنية المستقلة.

وفي هذا الإطار، أشارت السفارة إلى أن الاتفاقية الأمنية الموقعة مؤخرا مع إيران تأتي ضمن التعاون الثنائي لحفظ الأمن وضبط الحدود المشتركة، بما يسهم في استقرار البلدين وأمن المنطقة.