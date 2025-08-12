بدأ الأمر بمنشور لماسك زعم فيه أن آبل تتلاعب بترتيب التطبيقات لضمان بقاء OpenAI في المركز الأول دائمًا، قائلا: "آبل تتصرف بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي أخرى غير OpenAI الوصول إلى المرتبة الأولى في متجر التطبيقات، وهذا انتهاك واضح لقوانين مكافحة الاحتكار".

وهدّد ماسك باتخاذ إجراءات قانونية قائلاً: "ستباشر xAI فورا اتخاذ إجراءات قانونية".

وأعاد ألتمان نشر تغريدة ماسك وكتب: "هذا ادعاء مثير للدهشة، بالنظر إلى ما سمعته من مزاعم حول ما يفعله إيلون للتلاعب بمنصة X بما يخدم مصالحه ومصالح شركاته، وللإضرار بمنافسيه والأشخاص الذين لا يحبهم".

هذا السجال العلني بين سام ألتمان وإيلون ماسك أثار ردود فعل متباينة على الإنترنت؛ إذ انحاز بعض المستخدمين إلى طرف معين، بينما ناقش آخرون قضايا أوسع تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي.

كتب أحدهم: "من سيخبر إيلون أن GPT-5 أفضل بعشر مرات من Grok؟"، وعلّق آخر: "لن يفاجئني هذا على الإطلاق… انطلق يا إيلون!".

وفي تعليق ثالث: "هل الأمر يخصني وحدي؟ أشعر أن Grok يتعامل دائمًا مع أجهزة أندرويد على أنها من الدرجة الثانية مقارنة بآبل". أما تعليق رابع فجاء ساخرًا: "مضحك… إلى أين وصلنا؟ كل من يتحكم ببياناتنا يقاضي الآخر حول من يحصل على المزيد منها… مجانًا".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتبادل فيها إيلون ماسك وسام ألتمان الانتقادات علنًا. فإيلون ماسك، الذي شارك في تأسيس OpenAI قبل أن ينفصل عنها، دخل في صراع مستمر مع الشركة منذ إطلاقه شركته الخاصة للذكاء الاصطناعي xAI.