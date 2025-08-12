وتم تحديد مركز الزلزال الذي ضرب حوالي الساعة 8:24 بتوقيت غرينتش على بعد 193 كيلومترا شمال غرب بلدة أبيبورا في مقاطعة بابوا.

وأكد "مركز الهادئ للتحذير من تسونامي" عدم وجود أي تهديد بوقوع تسونامي، فيما لم ترد أي تقارير بعد عن وقوع ضحايا أو أضرار.

وأفادت الهيئة في وقت سابق بأن قوة الزلزال بلغت 6.5 درجات قبل أن تراجعها على انخفاض.

يشار إلى أن إندونيسيا تشهد زلازل متكررة بسبب موقعها على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية، والممتد من اليابان عبر جنوب شرق آسيا وحوض الهادئ.

ضرب زلزال بقوة 6.2 درجات سولاويسي في يناير 2021 أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص وشرّد الآلاف.

وفي 2018، أودى زلزال بقوة 7.5 درجات أعقبه تسونامي في بالو في سولاويسي أيضا بأكثر من 2200 شخص.

وفي 2004، ضرب زلزال بقوة 9.1 درجات مقاطعة آتشيه متسببا بتسونامي وموديا بأكثر من 170 ألف شخص في إندونيسيا وحدها.