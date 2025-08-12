وكانت مجموعة قوات دنيبرو البرية، المسؤولة عن القطاع، ذكرت عبر منصة "تلغرام" في وقت متأخر مساء أمس الاثنين، إن "تسلل مجموعات روسية... لا يعني بعد السيطرة على أراض".

وأضافت مجموعة قوات دنيبرو: "الوضع صعب – بكل تأكيد - ولا يزال كذلك، كما أن القتال في هذه المنطقة يعد الأكثر شراسة بالمقارنة مع أجزاء أخرى من خط المواجهة".

وكان مراقبون عسكريون من أوكرانيا أفادوا في وقت سابق، بتقدم القوات الروسية لأكثر من 10 كيلومترات شمال شرقي مدينة بوكروفسك، في دونيتسك.

كما ذكرت تقارير عسكرية رسمية أن هناك مجموعات صغيرة من الجنود الروس التي تتوغل في بوكروفسك نفسها.

زيلينسكي: روسيا تستعد لتنفيذ عمليات جديدة

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء بأن موسكو لا تسعى إلى السلام في أوكرانيا وتستعد بدلا من ذلك لتنفيذ هجمات جديدة، وذلك قبيل قمة مرتقبة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي "نرى بأن الجيش الروسي لا يستعد لإنهاء الحرب. على العكس، إنهم يقومون بتحرّكات تدل على وجود استعدادات لعمليات هجومية جديدة".

وكان زيلينسكي قال، يوم 26 يوليو الماضي، إن القوات الأوكرانية تخوض قتالا عنيفا حول مدينة بوكروفسك في غربي مقاطعة دونيتسك، وهي مركز لوجستي تُعلن روسيا السيطرة على قرى بالقرب منه بشكل شبه يومي.

أضاف زيلينسكي أن القائد الأعلى للجيش الأوكراني أوليكسندر سيرسكي أبلغ اجتماعا لكبار المسؤولين بأن الوضع حول بوكروفسك هو محور الاهتمام الحالي في الحرب.

وقال زيلينسكي "تم تغطية جميع الاتجاهات العملياتية، مع التركيز بشكل خاص على بوكروفسك. فهي تحظى بأكبر قدر من الاهتمام".