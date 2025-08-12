وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن العملية الإرهابية كانت تهدف لاغتيال ضابط عسكري روسي رفيع المستوى.

وأعلن الجهاز القبض على عميل لأجهزة الاستخبارات الأوكرانية كان يخطط لاغتيال الضابط الروسي.

وأشار الأمن الفيدرالي الروسي إلى أن العملية كانت ستتم باستخدام سيارة محملة بما يصل إلى 60 كيلوغراما من المتفجرات.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أن الجهاز اعتقل شخصا "كان يُحضر لعمل إرهابي في منطقة موسكو. وخلال الأنشطة العملياتية والتحقيقية، تم تحديد هوية عميل من الأجهزة الخاصة الأوكرانية يُدعى ’رافين‘، مُجنّد في دولة ثالثة".

وبحسب البيان، فإن الشخص، وبناءً على تعليمات من المُنظّم، قام بصنع عبوة ناسفة محلية الصنع وإخفائها في سيارة مُشتراة بأموال مقدمة من العدو".

وأوضح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "كان من المقرر بعد ذلك إيقاف السيارة، المُحمّلة بأكثر من 60 كيلوغراماً من المتفجرات، في مكان يُحدده العدو، وتفجيرها عند مرور ضابط عسكري رفيع المستوى من وزارة الدفاع الروسية بالقرب منها".

واعتقل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي الشخص "وهو في طريقه إلى مكان الجريمة المُخطط لها، وخلال الاستجواب اعترف بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات المعادية، وعُرضت عليه خلاله فرصة العودة إلى بلده الأصلي، وتجنب الانضمام إلى القوات الأوكرانية مقابل ارتكاب عمل إرهابي".

وفتحت إدارة التحقيقات التابعة لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة روستوف قضايا جنائية بحق المجرم، منها قضية مرتبطة بالخيانة العظمى وتصنيع ونقل غير القانوني للمتفجرات وغيرها من القضايا.