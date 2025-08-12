تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اسقطت 25 مسيرة أوكرانية فوق مناطق عدة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها: "خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:50 بتوقيت موسكو يوم 11 أغسطس إلى الساعة 03:40 بتوقيت موسكو يوم 12 أغسطس، اعترضت منظومات الدفاع الجوي المناوبة، ودمرت 25 طائرة مسيرة أوكرانية"، منها 22 مسيرة أسقطت فوق مقاطعة روستوف و3 مسيرات فوق مقاطعة ستافروبول.

السيطرة على بلدة لوناشارسكوي

وأمس الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة لوناشارسكوي في دونيتسك، وذلك في إطار العملية العسكرية الخاصة.

وقالت الدفاع الروسية في بيان: "تمكنت وحدات من قوات مجموعة المركز الروسية، نتيجة أعمالها النشطة، من تحرير بلدة لوناشارسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأشارت إلى أن القوات الأوكرانية خسرت في جبهات القتال في مقاطعتي دنيبروبيتروفسك ودونيتسك نحو 410 عسكريين، بينما خسرت، نحو 255 عسكريا في مواجهات مع وحدات من قوات "الشرق" التابعة للقوات الروسية في دونيتسك وزابوريجيا، بالإضافة إلى 170 عسكريا في مناطق عدة من مقاطعتي خاركيف وسومي، كما قتل العشرات من القوات الأوكرانية في جبهات أخرى.

وبحسب بيان وزارة الدفاع الروسية، فإن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت، خلال يوم الاثنين، 7 صواريخ هيمارس، و312 مسيرة أوكرانية.